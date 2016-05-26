Замглавы Комитета по молодежной политике СПб назначен Низами Мамишев

Заместителем руководителя Комитета по Молодежной политике стал племянник главы азербайджанской диаспоры Северной столицы.

Заместителем главы Комитета по молодежной политике в Санкт-Петербурге назначен племянник главы азербайджанской диаспоры Низами Мамишев. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

В должностные обязанности чиновника будут входить курирование и поддержка НКО и массовых мероприятий Северной столицы которые связаны с развитием направления добровольчества. Ранее этим занимался первый заместитель председателя Комитета Богдан Заставной.

До перехода на новое рабочее место, 31-летний Низами Мамишев был заместителем главы администрации Красносельского района. В его компетенцию входили вопросы молодежной политики и физической культуры. Карьера молодого человека начиналась с должности советника губернатора. По образованию он - юрист. В 2010 году закончил бакалавриат в СПбГУ, а в 2012 - магистратуру.

По данным "Фонтанки", в 2008 году Мамишев вошел в список журнала "Город 812" в рейтинге владельцев самых дорогих автомобилей в Санкт-Петербурге. Студент ездил на синем Роллс-Ройсе стоимостью в полмиллиона евро. Сейчас в собственности чиновника два земельных участка и жилой дом.

