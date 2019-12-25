Молодёжное пространство "Кухня" откроют в Петербурге

Клуб в доме №121 к1 по Светлановскому проспекту предназначен для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Во вторник, 10 октября, в Калининском районе Северной столицы заработает новое пространство для молодёжи "Кухня". Клуб в доме №121 к1 по Светлановскому проспекту предназначен для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Подробности приведены в соцсетях проекта.

Посетители пространства смогут освоить новые умения, например, пройти уроки кулинарии. Также будут доступны компьютерный класс и спортивный зал, помещение для практики стрельбы и хобби-класс.

Вместимость "Кухни" составляет до 100 посетителей за день.

Ранее мы сообщили о том, что новое культурное пространство откроют в Красногвардейском районе Петербурга в ноябре.

Фото: ВКонтакте / Молодёжный клуб "Кухня"/ Калининский район (Анна Сно)