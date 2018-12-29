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"Молодежка" 6 сезон 28, 29 серии: Макеев заливает горе водкой

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На канале СТС завершается первая неделя показа заключительных серий сериала про команды "Медведей".

Молодежка 6 сезон 28 серия

Казанцева допрашивает следователь. Он хочет понять, кто напал на Каштанову.  Казанцев звонит женщине: он недоволен, что она "натравила" на него полицию. Макеев продолжает пить, переживая семейную драму. 

К Каштановой в больницу приходит бывший муж. Пока она находится в клинике, он задумал провести аферу. Его подельник приходит к Бакину-старшему и предлагает финансирование клуба на якобы "государственной основе".

Молодежка 6 сезон 29 серия

К Макееву приходит человек из органов опеки. Василий Геннадьевич просит Макеева взять себя в руки, иначе он лишится детей и жены. Качалов борется за дисциплину в команде, но его никто не слушает. Каштанова узнает о семейных проблемах Макеева.

Молодежка 6 сезон: актеры 

Владислав Канопка, Дарья Руденок, Екатерина Климова, Денис Никифоров, Серафима Низовская, Федор Бондарчук, Николай Добрынин, Анна Михайловская и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / СТС.

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Культура,

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