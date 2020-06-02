Актер "Молодежки" ищет пропавшего в Петербурге родственника

Без вести пропал двоюродный брат жены Станислав Балановский.

Актер Денис Никифоров, известный по ролям в фильмах "Бой с тенью" и "Молодежка", обратился в полицию с заявлением о поиске двоюродного брата жены Станислава Балановского. Молодой человек ушел из дома на Петроградке 25 марта в 22:00, с тех пор он не выходит на связь.

"Ребята, Питер, помогите! Пропал Балановский Станислав Олегович, 29.04.1994 г. р. , на вид 22-25 лет, рост 175 см, телосложение худощавое", - описал приметы родственника Денис Никифоров в Instagram.

Пропавший был одет в легкую коричнево-белую куртку и черные штаны. На ногах были коричневые ботинки на меху. При себе у молодого человека нет ни телефона, ни документов.

Несмотря на то, что Станислав пропал в Петербурге, Никифоров уверен, что искать его нужно в центре Москвы, на Малой Бронной улице. Именно там молодого человека запечатлела камера видеонаблюдения.

Как сообщало РЕН-ТВ, Балановский страдает серьезным психическим заболеванием, поэтому мог не осознавать, куда идет.

Ранее мы писали, что пожилой рыбак погиб, провалившись под лед Ладожского озера.

Фото: Instagram / nikiforovdenisofficial