"Молодежка" 6 сезон 38 серия: Макеев пытается подружиться с Качаловым

Молодежка 6 сезон 38 серия
Казанцев переводит Платонова в другой хоккейный клуб. Макеев пытается подружиться с Качаловым. Шмелев помогает Горовым привлечь новых клиентов. Оля ревнует мужа и окончательно решает развестись.
Молодежка 6 сезон 39 серия
Точилин вступается за Каштанову. Женщина хочет помириться с ним. Настя отказывается ехать вслед за Платоновым. Антипов пытается помириться с Олей, но девушка хочет разводится. Качалов понимает, что Казанцев использует его. Шмелев влюбляется в Дину.
Молодежка: актеры
Дарья Руденок, Влад Канопка, Денис Никифоров, Екатерина Климова, Серафима Низовская, Анна Михайловская, Николай Добрынин и другие.
Фото: ВК / "Молодежка".
Видео: Youtube / CТС.
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