  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:45
106
alexandra08
Код вставки плеера

"Молодежка" 6 сезон 38 серия: Макеев пытается подружиться с Качаловым

0 0

На СТС идут последние серии любимого сериала.

Молодежка 6 сезон 38 серия 

Казанцев переводит Платонова в другой хоккейный клуб. Макеев пытается подружиться с Качаловым. Шмелев помогает Горовым привлечь новых клиентов. Оля ревнует мужа и окончательно решает развестись.

Молодежка 6 сезон 39 серия

Точилин вступается за Каштанову. Женщина хочет помириться с ним. Настя отказывается ехать вслед за Платоновым. Антипов пытается помириться с Олей, но девушка хочет разводится. Качалов понимает, что Казанцев использует его. Шмелев влюбляется в Дину.

Молодежка: актеры 

Дарья Руденок, Влад Канопка, Денис Никифоров, Екатерина Климова, Серафима Низовская, Анна Михайловская, Николай Добрынин и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / CТС.

 

Теги: молодежка 6 сезон, молодежка 6 сезон 38 серия, стс
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Картина дня,

Оставить комментарий