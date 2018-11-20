"Молодежка" 6 сезон 38 серия: Макеев пытается подружиться с Качаловым

На СТС идут последние серии любимого сериала.

Молодежка 6 сезон 38 серия

Казанцев переводит Платонова в другой хоккейный клуб. Макеев пытается подружиться с Качаловым. Шмелев помогает Горовым привлечь новых клиентов. Оля ревнует мужа и окончательно решает развестись.

Молодежка 6 сезон 39 серия

Точилин вступается за Каштанову. Женщина хочет помириться с ним. Настя отказывается ехать вслед за Платоновым. Антипов пытается помириться с Олей, но девушка хочет разводится. Качалов понимает, что Казанцев использует его. Шмелев влюбляется в Дину.

Молодежка: актеры

Дарья Руденок, Влад Канопка, Денис Никифоров, Екатерина Климова, Серафима Низовская, Анна Михайловская, Николай Добрынин и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / CТС.