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"Молодежка" 6 сезон 36 серия: Антипов ревнует Олю

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На СТС завершается показ сериала про хоккеистов.

"Молодежка" 6 сезон 35 серия:

Куницын пытается разобраться в чувствах. Платонову не дают тренироваться. Ситникова приходит в больницу к Горовому. Антипов недоволен тем, что Юля вернулась к Макееву. 

"Молодежка" 6 сезон 36 серия:

"Медведи" выходят в финал, где они сразятся с "Металлистом". Казанцев ограничивает общение Насти и Платонова. Даша подставляет Лену. Оля и Антипов ссорятся из-за ревности Антона: он приревновал супругу к игроку "Медведей". Оля упрекает супруга в том, что тот В итоге, Антипов срывает злобу на Сочникове...

"Молодежка": актеры 

Серафима Низовская, Денис Никифоров, Сергей Шакуров, Анна Михайловская, Владислав Канопка, Федор Бондарчук, Николай Добрынин, Екатерина Климова и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / CТС.

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Картина дня,

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