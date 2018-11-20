"Молодежка" 6 сезон 36 серия: Антипов ревнует Олю

"Молодежка" 6 сезон 35 серия:
Куницын пытается разобраться в чувствах. Платонову не дают тренироваться. Ситникова приходит в больницу к Горовому. Антипов недоволен тем, что Юля вернулась к Макееву.
"Молодежка" 6 сезон 36 серия:
"Медведи" выходят в финал, где они сразятся с "Металлистом". Казанцев ограничивает общение Насти и Платонова. Даша подставляет Лену. Оля и Антипов ссорятся из-за ревности Антона: он приревновал супругу к игроку "Медведей". Оля упрекает супруга в том, что тот В итоге, Антипов срывает злобу на Сочникове...
"Молодежка": актеры
Серафима Низовская, Денис Никифоров, Сергей Шакуров, Анна Михайловская, Владислав Канопка, Федор Бондарчук, Николай Добрынин, Екатерина Климова и другие.
Фото: ВК / "Молодежка".
Видео: Youtube / CТС.
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