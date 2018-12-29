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"Молодежка" 6 сезон 32 серия: Макеев ссорится с ВасГеном

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На СТС показывают последний сезон полюбившегося сериала.

Молодежка 6 сезон 31 сезон

Каштанова вспоминает детали дела и понимает, что именно бывший муж ударил ее. Костров не может сосредоточиться на игре, и уступает противникам. Антипов вновь делает возлюбленной сюрприз, но они опять ссорятся. Василий Геннадьевич вмешивается в личную жизнь Макеева...

Молодежка 6 сезон 32 серия

Макеев ссорится с ВасГеном из-за того, что  тот ходил к Юле.  Кисляк находит видеозапись, которая поможет ему в деле. Макеев искренне хочет помочь Кострову. Куницын хочет праздновать День Рождения в одиночестве, но, к счастью, все оказывается не так плохо. Лена думает, что у ее парня появилась другая женщина. Горовому нужно пережить непростой матч.

Молодежка 6 сезон: актеры

Денис Никифоров, Серафима Низовская, Владислав Канопка, Екатерина Климова, Анна Михайловская, Дарья Руденок, Николай Добрынин и другие. 

Фото: ВК /  "Молодежка".

Видео: Youtube / СТС.

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Культура, Кино,

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