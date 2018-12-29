"Молодежка" 6 сезон 27 серия: Антипов снова ссорится с Олей

В сериале на СТС разворачиваются нешуточные страсти...

Молодежка 6 сезон 27 серия

Казанцев оформляет уход Антипова в клуб "Металлист", пока спортивный директор лежит в больнице. Молодой человек вновь приезжает поговорить с Олей, но та его выгоняет. Кисляк делает безнадежное дело. Костров узнает плохие подробности, однако Кира уже готова уехать в санаторий…

Молодежка 6 сезон 28 серия

Отношения Насти и Платонова становятся для Казанцева проблемой: он решает избавиться от юноши. Бывший любовник Каштановой пытается провернуть аферу. Горовой серьезно ссорится с девушкой, и она уходит из дома…

Молодежка 6 сезон: актеры

Владислав Канопка, Денис Никифоров, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Федор Бондарчук, Николай Добрынин, Серафима Низовская, Екатерина Климова и другие.

Фото: ВК / "Молодежка".

Видео: Youtube / СТС