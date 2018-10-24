Молодежка 6 сезон 25 серия: дата выхода

На канале СТС прервали показ любимого сериала. Продолжение стартует с начала нового года.

Молодежка 6 сезон 24 серия: что было

Жилин понимает: его план в провале. Юля пытается понять, что происходит у ее сына в жизни. Настя помогает возлюбленному, а Казанцеву намекают, что его команде нужен другой главный тренер. Каштанову ждет нежеланная встреча с прошлым - на нее нападают во дворе собственного дома...

Молодежка 6 сезон 25 серия: когда будет

25 серия 6 сезона сериала "Молодежка" выйдет 25 января 2019 года. Такое решение принял генеральный директор телеканала СТС, Вячеслав Муругов. С понедельника, 28 января 2019 года в эфир ккаждый день будут выходить 26, 27 и 28 серии. Всего в сезоне было запланировано 44 серии, 24 из которых показали этой осенью. Вячеслав Муругов сообщил, что 6 сезон "Молодежки" является финальным. Однако, такую же информацию он говорил и про 5 сезон.

Молодежка 6 сезон: актеры

Екатерина Климова, Влад Канопка, Анна Михайловская, Денис Никифоров, Серафима Низовская, Николай Добрынин и другие.

Фото: "Молодежка" / ВК, YouTube / Sveta Anderson.B.