На канале СТС идет заключительный сезон сериала про молодых хоккеистов.

"Молодежка" 6 сезон 23 серия : что было

Настя понимает: Казанцев не поможет Платонову. Врачи говорят Кире,что в ее положении у нее могут начаться проблемы со здоровьем. Точилину предлагают должность тренера команды "Медведи". Антипов случайно слышит разговор Каштановой и Макеева.

"Молодежка" 6 сезон 24 серия

Каштанову ждет нежеланная встреча с прошлым возлюбленным. Жилин осознает: его план провалился. Юля пытается понять, что происходит у Антипова в жизни. Настя помогает Платонову, а Казанцеву намекают, что его команде нужен другой главный тренер.

"Молодежка" 6 сезон

Денис Никифоров, Владислав Канопка, Екатерина Климова, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Федор Брндарчук и другие.

Фото и видео: ВК / "Молодежка", YouTube / Дневник Арчи.