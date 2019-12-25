Молочные комплексы Ленобласти получат средства на капстроительство

В этом году из бюджета региона на поддержку отрасли животноводства выделили 1,3 млрд рублей.

В пятницу, 28 октября, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что по результатам отбора Минсельхоза России молочные племенные предприятия "Красногвардейский" и "Красноозерное" получат возмещение затрат на капстроительство в размере 38,2 млн рублей.

Хозяйства проводили реконструкцию комплексов по содержанию животных, поставили новое доильное оборудование. По словам председателя комитета агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, в регионе молочное животноводство является одним из ведущих и инновационных в России.

За 9 месяцев текущего года производство молока в регионе выросло на 3,4%, до 505,7 тыс. тонн.

Также известно, что из областного бюджета в этом году на поддержку отрасли выделили 1,3 млрд рублей, общая господдержка АПК составила 4,6 млрд рублей.

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