Во вторник Петербург накрыло мокрым снегом

Однако, вечером на улице образуется гололедица и-за минусовой температуры.

С утра петербуржцев атаковал мокрый снег, так что кто еще только собирается выйти на улицу, стоит взять с собой зонт. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Северной столице.

Утро выдалось тяжелым не только для пешеходов, но и для автомобилистов, так как мокрый снег создает очень плохую видимость на дороге. Осадки будут идти в течение почти всего дня, столбик термометра будет показывать плюс один градус. Однако, к вечеру снова будет минусовая температура, на дорогах станет скользко.

Спасатели напоминают пешеходам и водителям, что стоит очень внимательно вести себя на дороге, особенно при таких тяжелых погодных условиях.

Самая низкая температура в Петербурге 12 февраля была зафиксирована в 1994 году, тогда столбик термометра опустился до минус 26 градусов, самым теплым этот день был в 1925 году – плюс 5 градусов.

Фото: Piter.TV