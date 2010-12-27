В выходные дни в Петербурге температура воздуха прогреется до +11 градусов

Выходные в Петербурге ожидается мокрый снег и повышение температуры воздуха.

В Петербурге выходные дни будут ветреными мокрыми, но температура воздуха останется в плюсе, что не может не радовать. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного гидрометцентра.

В субботу, 7 апреля, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также умеренный ветер. В ночью на 8 апреля температура воздуха упадет до нуля, однако уже днем воздух прогреется до +7.

Стоит отметить, что из-за резких перепадов температуры, утром 8 апреля водителей будет ожидать гололедица, а погода днем изменится хорошую сторону. Осадков в воскресенье не будет, а температура воздуха прогреется до +11.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы попали под борьбу снега с дождем.

Фото: Pixabay