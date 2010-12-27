В выходные дни в Петербурге температура воздуха прогреется до +11 градусов

В Петербурге выходные дни будут ветреными мокрыми, но температура воздуха останется в плюсе, что не может не радовать. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного гидрометцентра.
В субботу, 7 апреля, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также умеренный ветер. В ночью на 8 апреля температура воздуха упадет до нуля, однако уже днем воздух прогреется до +7.
Стоит отметить, что из-за резких перепадов температуры, утром 8 апреля водителей будет ожидать гололедица, а погода днем изменится хорошую сторону. Осадков в воскресенье не будет, а температура воздуха прогреется до +11.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы попали под борьбу снега с дождем.
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