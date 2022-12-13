Мокрый снег и гололедица ожидаются 3 января в Петербурге

Температура воздуха опустится до -2 градусов, в Ленобласти будет теплее – до +1 градуса.

Во вторник, 3 января, в Петербурге ожидаются гололед и мокрый снег. В город придет северная периферия активного циклона. Об этом пишет погодный центр "Фобос".

В Петербурге будет стоять облачная погода, пройдет мокрый снег, гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха опустится до -2 градусов, в Ленобласти будет теплее – до +1 градуса.

Направление ветра северо-восточное, его скорость составит 10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Фото: Piter.tv

