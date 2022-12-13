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Мокрый снег и гололедица ожидаются 3 января в Петербурге
Сегодня, 9:52
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Мокрый снег и гололедица ожидаются 3 января в Петербурге

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Температура воздуха опустится до -2 градусов, в Ленобласти будет теплее – до +1 градуса. 

Во вторник, 3 января, в Петербурге ожидаются гололед и мокрый снег. В город придет северная периферия активного циклона. Об этом пишет погодный центр "Фобос".

В Петербурге будет стоять облачная погода, пройдет мокрый снег, гололедица, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Температура воздуха опустится до -2 градусов, в Ленобласти будет теплее – до +1 градуса. 

Направление ветра северо-восточное, его скорость составит 10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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