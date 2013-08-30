Мойка улиц чередуется с уборкой снега в Петербурге

В марте дорожные службы работают в режиме готовности к любым сценариям — используют как зимнюю, так и летнюю технику.

Прошлая неделя принесла жителям Санкт-Петербурга целый спектр погодных условий — от плюсовых температур до заморозков, солнечных дней и снегопадов. Ветер временами достигал сильных значений, создавая дополнительные сложности для коммунальных служб. О том, как город справляется с переменчивой погодой, рассказали в Комитете по благоустройству.

В марте дорожные службы работают в режиме готовности к любым сценариям — используют как зимнюю, так и летнюю технику. В начале прошлой недели плюсовая температура позволила приступить к мойке уличных объектов. С помощью воды очищено более 900 остановочных павильонов и других элементов городской инфраструктуры. Однако похолодание внесло коррективы, и работы пришлось временно приостановить.

Ближе к выходным город накрыл снегопад, из-за чего коммунальщики перешли на расчистку дорог. За семь дней с улиц вывезено 2300 кубометров снега, около 1000 кубометров мусора и почти 1300 тонн смета.

При наступлении заморозков особое внимание уделяется обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. В первую очередь обрабатываются потенциально опасные участки, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам.

На сегодняшний день уборку города обеспечивают 638 единиц техники и 1035 рабочих. Жители могут сообщать о проблемах с уборкой улиц в круглосуточную дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга