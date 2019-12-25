Разработка ведется специалистами "Адаптация-Су".

Модернизированные истребители Су-30СМ получат новую тяжелую ракету "воздух-поверхность". Об этом журналистам "Известий" рассказал собственный источник в военно-промышленном комплексе. На данный момент известно, что разработка вооружения ведется в рамках опытно-конструкторской работы "Адаптация-Су".

Специалисты не раскрывают название новой ракеты для Су-30СМ, как и ее характеристики. Предположительно, речь может идти об адаптации гиперзвуковой ракеты Х-32 для боевых самолетов. Однако эксперты не исключили, что рабочие могут создавать совершенно новый боеприпас.

Работа над обновленным самолетом Су-30СМ началась еще в 2015 году. Известно, что в истребителе будет модернизирована радиолокационная станция Н011М "Барс", улучшена вычислительная система и бортовой комплекс обороны. Работы завершатся в конце 2020 года.

Модернизацию Ту-95 завершат до конца августа 2020 года.