В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области с 12 июля льготники в рамках выдаваемого сертификата смогут изготавливать зубные протезы из металлокерамики.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в регионе модернизирован формат соцподдержки по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области с 12 июля льготники в рамках выдаваемого сертификата смогут изготавливать зубные протезы из металлокерамики. Также для удобства жителей сертификат можно получить в течение 6 месяцев со дня его оформления.

Выдача сертификатов позволяет существенно сократить срок оказания этого вида помощи — от даты обращения в орган соцподдержки до зубопротезирования. Как и ранее, сертификат может быть использован в течение двух лет с момента выдачи, обратиться за его получением можно будет один раз в пять лет.

Номинал сертификата в текущем году приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

Для получения сертификата необходимо обратиться в любой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области, независимо от места проживания, или оформить заявку в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО