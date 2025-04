Модель ИИ оказалась лучше людей в выборе щенков, которые станут хорошими служебными собаками

Команда учёных-компьютерщиков, специалистов по искусственному интеллекту и исследователей в области ветеринарии из США и Великобритании, работающая с центром дрессировки собак The Seeing Eye, Inc., обнаружила, что модель искусственного интеллекта лучше, чем люди, оценивает щенков на соответствие характеристикам хороших служебных собак. В научном исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science, группа попросила опытных дрессировщиков собак отслеживать характеристики щенков и взрослых собак по мере их обучения по программе для служебных собак и использовала эти данные для обучения модели ИИ.

Предыдущие исследования показали, что некоторым щенкам присущи определённые черты, которые делают их подходящими для дрессировки в качестве служебных собак. Но из-за большого количества таких черт и из-за уникальности отдельных животных выбор подходящего щенка зачастую больше похож на искусство, чем на науку. В этом новом исследовании команда учёных попыталась применить научный подход к решению проблемы, чтобы сократить количество неудач.

Тренеры Seeing Eye вели журналы, в которых описывали характеристики или черты собак по мере того, как они проходили процесс обучения, отмечая, в частности, какие характеристики, по их мнению, приводили к успешному результату: взрослая собака со всеми качествами, необходимыми для успешной работы в качестве служебной собаки. Каждый из тренеров также периодически заполнял анкеты, касающиеся характера, темперамента и сосредоточенности собак. Затем исследователи использовали эти данные для обучения модели искусственного интеллекта, которая будет применяться для оценки щенков. Они использовали эту модель, чтобы прогнозировать пригодность щенков для службы в качестве собак-поводырей.

После года тестирования исследователи сравнили результаты моделей ИИ с результатами людей, которых обучили распознавать щенков, и обнаружили, что модель ИИ была более точной — одна из моделей даже достигла 80% успеха.

