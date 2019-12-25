Приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Нужно скачивать только официальные приложения банков.

Чем могут быть опасны мобильные приложения банков, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Мобильные приложения банков очень популярны, поэтому их часто устанавливают многие пользователи. Но тут также есть несколько нюансов: не все приложения, которые можно скачать, являются официальными приложениями банка. Такие приложения собирают данные пользователей, чтобы потом показывать им контекстную рекламу. Также иногда данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально.

Официальные мобильные банки постоянно увеличивают свою функциональность, поэтому есть риск, что мошенники или хакеры могут поместить вредоносное приложение на ваш телефон. Эксперт советует установить на смартфон антивирус, чтобы не дать доступ мошенникам к счетам с большими суммами.

Также Арсений Щельцин заявил, что не стоит переходить по ссылкам с непонятных доменов и скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне.

Ранее эксперт посоветовал установить антивирус на смартфоны с Android.

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