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Мобильные МФЦ в Петербурге изменят режим работы
Сегодня, 17:13
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nadezhda_sib

Мобильные МФЦ в Петербурге изменят режим работы

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Гражданам не придется ожидать своего приема на улице.

С 21 сентября мобильные офисы многофункциональных центров в Петербурге изменят режим работы. Подать документы можно будет только по предварительной записи.

Такое решение было принято для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на мобильные МФЦ. Гражданам не придется ожидать приема на улице.

Офисы созданы на основе автобусов и обслуживают 7 адресов в четырех районах города. Они оказывают более 360 услуг. В них не входит регистрационный учет граждан и оформление паспорта гражданина РФ. 

Все заявители должны быть в масках и перчатках.

Фото: vk.com/spbgkumfc

Теги: госуслуги, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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