Многодетные семьи Петербурга смогут получить до миллиона рублей на ипотеку

В Петербурге увеличили выплаты для семей с тремя и более детьми по ипотеке.

С 5 ноября многодетные семьи Санкт-Петербурга могут получить до 1 млн рублей на погашение ипотечного кредита. Об этом сообщает "ДОМ.РФ". Федеральная и региональная поддержка объединены в одну программу, направленную на снижение долговой нагрузки семей с детьми.

По условиям программы, право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребёнок родится в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Заявку на федеральную выплату в размере до 450 тыс. рублей и дополнительную региональную доплату до 550 тыс. рублей можно оформить через портал "Госуслуги". Кредитный договор при этом должен быть заключён не позднее 1 июля 2028 года. Средний срок обработки заявки и перевода средств банку составляет около 10 дней.

Более 18 тысяч многодетных семей в Санкт-Петербурге уже воспользовались мерой поддержки по погашению части ипотечного кредита. Дополнительная региональная субсидия позволит увеличить размер выплат до 1 млн рублей, что значительно снизит нагрузку на семейный бюджет и создаст условия для повышения уровня благополучия многодетных семей, отметил генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Фото: Piter.TV