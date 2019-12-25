Многодетные семьи Петербурга получили звания и материальную помощь

Многодетные семьи получили поддержку от 25 до 100 тысяч рублей.

Во вторник, 29 сентября, в Петербурге прошла торжественная церемония награждения многодетных семей.

14 петербургских семей получили почетное звание "За заслуги в воспитании детей", а также материальную помощь от города, сообщил Смольный.

В городской администрации также отметили, что в текущем году на "детскую" помощь было выделено 21,3 миллиарда рублей. Семьи могут получить машину, компенсацию и выплату земельного участка.

Ранее мы писали, что многодетным матерям Ленобласти вручат почетный знак и 100 тысяч рублей.

Фото: gov.spb.ru