Многодетные семьи Петербурга получили звания и материальную помощь

Во вторник, 29 сентября, в Петербурге прошла торжественная церемония награждения многодетных семей.
14 петербургских семей получили почетное звание "За заслуги в воспитании детей", а также материальную помощь от города, сообщил Смольный.
В городской администрации также отметили, что в текущем году на "детскую" помощь было выделено 21,3 миллиарда рублей. Семьи могут получить машину, компенсацию и выплату земельного участка.
Ранее мы писали, что многодетным матерям Ленобласти вручат почетный знак и 100 тысяч рублей.
Фото: gov.spb.ru
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