Многодетные семьи Ленобласти получат пожарные извещатели после Выборгской трагедии

Установкой займутся службы МЧС.

После гибели многодетной семьи при возгорании дома на Малой Водяной, в квартирах многодетных семей Ленобласти появятся пожарные извещатели. Об этом сообщил Заместитель начальника регионального ГУ МЧС России.

Отметим, что противопожарный инструктаж и мероприятия по предупреждению гибели несовершеннолетних в многодетных семьях в Ленинградской области проводились регулярно. В том числе, инструкции от сотрудников МЧС получали и погибшие.

Напомним, что пожар унес жизни восьми человек – шестерых детей, их матери и отчима. Еще одна девочка, проживающая отдельно, осталась жива. Следствие устанавливает причины трагедии, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что Администрация Выборгского района выразила соболезнования родственникам жертв трагедии.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО