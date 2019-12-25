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Многодетная семья из Волосовского района получила новый автомобиль
Сегодня, 16:48
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Многодетная семья из Волосовского района получила новый автомобиль

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Глава семьи поблагодарил и отметил, что теперь впервые за 10 лет они планируют отправиться все вместе на машине на юг.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки по Волосовскому району вручил микроавтобус семье Поповых, в которой воспитываются семь детей. Старшему – 12 лет, младшему – 1 год.

Надеюсь, что машина будет вам хорошим подспорьем. <…>Мы рассмотрим возможность выделения вам земли и субсидии для строительства дома.

Александр Дрозденко

Глава семьи поблагодарил и отметил, что теперь впервые за 10 лет они планируют отправиться все вместе на машине на юг.

В 2021 году у семьи сгорел дом. Администрацией Клопицкого сельского поселения семье была предоставлена трехкомнатная квартира в поселке Сумино, а также предоставлена единовременная денежная выплата.

Фото: правительство Ленобласти 

Теги: александр дрозденко, многодетная семья
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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