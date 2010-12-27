  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Многоцелевые мины нового поколения создадут в России к концу 2020 года
Сегодня, 12:37
23
lesjasap

Многоцелевые мины нового поколения создадут в России к концу 2020 года

0 0

Разработку завершат к следующему году.

В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на  гендиректора "Техмаша" Владимира Лепина.  Этот концерн входит в структуру "Ростеха". Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы "Нокаут-5".

Устройство будет использоваться против танков, транспорта и пехоты. Мина ПТМ-5 создается как многозадачный объект. Вместе с ней разрабатывается кассета КПТМ-5 - в виде разового снаряда.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России начали испытывать "умные" взрыватели для РСЗО.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: многоцелевые мины, ростех, техмаш
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии