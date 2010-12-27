Многоцелевые мины нового поколения создадут в России к концу 2020 года

В России до конца 2020 года создадут многоцелевые мины нового поколения. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на гендиректора "Техмаша" Владимира Лепина. Этот концерн входит в структуру "Ростеха". Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы "Нокаут-5".
Устройство будет использоваться против танков, транспорта и пехоты. Мина ПТМ-5 создается как многозадачный объект. Вместе с ней разрабатывается кассета КПТМ-5 - в виде разового снаряда.
Ранее Piter.tv писал о том, что в России начали испытывать "умные" взрыватели для РСЗО.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )