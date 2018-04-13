Много красивых женщин: опубликован трейлер "Восемь подруг Оушена"

У авторов фильма получился стильный и динамичный ролик.

В Сети появился трейлер фильма "Восемь подруг Оушена", который должен выйти в прокат этим летом. Двухминутное видео наполнено главными женщинами-звездами мирового кино, стильными кадрами и незатейливым "житейским" юмором. Разумеется, не обходится и без жанровых клише: бриллианты, командное ограбление и драйв в трейлере также присутствуют.

Структура трейлера проста: нас знакомят с ключевыми персонажами фильма и завязкой сюжета. Зритель видят, как "подруги Оушена", среди которых Рианна, Сандра Баллок, Энн Хэтуэй, Хелена Бонэм-Картер и другие, подготавливают "ограбление века". Типажи, как всегда, разделены: тут есть и умница-хакер, и очаровашка-соблазнительница, и простушка и так далее, и тому подобное. Впрочем, даже на такие незамысловатые повороты смотреть приятно, все-таки в кадре - лучшие актрисы мирового кинематографа на сегодняшний день.

Ролик на английском языке появился на официальном канале Warner Bros. Pictures в YouTube. В ближайшее время должна появиться и русифицированная версия. Сообщается, что за монтажом трейлера лично следил главный режиссер картины Гэри Росс.

Ранее мы писали, что вышел новый трейлер "ХАН СОЛО: Звёздные Войны Истории".

Видео: YouTube, Warner Bros. Pictures