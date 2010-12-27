Многие работодатели не платят в срок

Долги петербургских компаний перед сотрудниками составили 271,1 млн рублей

По данным Петростата, долги петербургских компаний перед сотрудниками на 1 декабря 2017 года составили 271,7 млн рублей. Что в 1,8 раз больше, чем на тот же период в 2016 году.



Возглавляют топ задолжностей предприятия обрабатывающих отраслей (136 млн рублей). После стоят строители (98 млн рублей) и научные организации ( 28 млн рублей). В конечном итоге заработную плату в Петербурге в срок не получили 2801 человек.



Однако число безработных в городе снизилось. В конце ноября 2016 года статус безработного имели на 7,7% больше, чем в 2017 (10,2 тыс человек).

Также была вычислена средняя номинальная заработная плата за октябрь 2017 - 53 874 рубля.

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