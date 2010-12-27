Собственник квартиры в Выборге оставил без отопления сразу три стояка

Запуск отопления в многострадальном доме по адресу Ленинградский проспект, 31 в Выборге оказался под угрозой из-за очень своенравного собственника одной из квартир.

Не называя имен и адресов, рассказываем историю об одном очень своенравном человеке, который уже не первый день заставляет мерзнуть жильцов и без того достаточно сложного в плане коммунальных удобств дома.

Человек, который отстоял батарею у "Миро Групп"

Началась история еще до Дня Ленинградской области, когда "Миро Групп" приступило к "капитальному ремонту" исторического здания на Ленинградском проспекте в Выборге. Компания приложила все силы к разрушению бесценного выборгского дома, сняв с него кровлю, разобрав систему отопления, а после - бросив вместе с жильцами. Но одну батарею горе-строителям снять все же не удалось. Собственник квартиры, номер которой из соображений этики мы не станем называть, просто напросто не пустил рабочих к себе. И сколько "Миро" не обивало порог, жилец наотрез отказывался их впустить. Не сильно беспокоясь о произошедшей ситуации, работяги бросили дом. Без крыши и с одной единственной батареей, которая к тому же была не подключена ни к одной из отопительных труб.

Описывать подробно дальнейшие события в рамках этой истории смысла не имеет. Начались разбирательства. Несколько недель жителей заливало дождями через дыры в демонтированной крыше. Отопительный сезон был сорван из-за фактического отсутствия отопительных систем. Был назначен новый подрядчик и работы начались вновь. В доме установили батареи и начали поочередно вводить их в строй.

Человек, который заставил мерзнуть три стояка

Вроде бы на этом этапе тяготы и лишения в жизни квартирантов должны были подойти к концу, но нет. Тот самый собственник, несколькими неделями ранее отстоявший у "Миро Групп" свою батарею вновь стал создавать трудности строителям, а теперь еще и соседям. На предложение поменять батарею и наконец подключить его квартиру к отоплению он вновь дал однозначный отказ, запретив даже появляться на своем пороге рабочим. Но вот проблема: мерзнуть хочет только он, а включить отопление не выходит сразу в трех стояках.

Договориться "по человечески" с жильцом не удается, подключение "административного ресурса" займет слишком много времени. В итоге, строители даже рассматривают вариант с подключением его единственной старой батареи к обновленной домовой теплосети. Но по их же словам, это мера крайняя, потому что один ненадежный узел ставит под угрозу надежность всей конструкции.

Человек, который своей квартире хозяин

Почему же упорный квартирант не хочет улучшить условия своей жизни и жизни других? Потому что недавно, по его собственным словам, он сделал в квартире ремонт и не хочет, чтобы строители портили своими работами красивые стены. И видимо он готов держать в холоде весь подъезд, лишь бы не допустить вмешательства в созданную для себя одного красоту и эстетику. А ведь собственность есть собственность. Прийти в квартиру и смонтировать там без согласия хозяина теплосеть - нельзя.

И даже несмотря на то, что тепловые сети являются согласно Жилищному кодексу общедомовым имуществом, рабочие все равно не могут попасть внутрь квартиры без разрешения её хозяина. А хозяин разрешение давать не спешит.

Фото: Piter.TV, Домофото