Митя - участник шоу "Влюбись, если сможешь" из Санкт-Петербурга

"Влюбись, если сможешь" – необычное романтическое шоу об отношениях. Для участников проекта это настоящая игра, с испытаниями и проверками. Каждый из них пришел для того, чтобы найти идеального партнера.

Митя, расскажи, чем ты занимаешься и зачем тебе участие в проекте "Влюбись, если сможешь"?

Я тренер по футболу и шахматам, работаю в фейс-контроле известного клуба Петербурга, а еще профессиональный игрок в покер. Это то, чем я занимался до проекта.

Я всегда мечтал выйти из зоны комфорта, мне хотелось проверить свои человеческие качества и принципы в телевизионном формате на всю страну. Может это прозвучит наивно, я действительно верю, что именно таким способом у меня получится найти свою любовь.

Если наблюдать за твоей коммуникацией с участницами со стороны, то начинает казаться, что ты активно опираешься на интуицию. Так ли это?

Что касается интуиции, то вначале общаясь с участницами, когда ты никого толком не знаешь, то естественно опираешься на какие-то внутренние ощущения и обращаешь внимание на качества, которые сразу же бросаются в глаза. Обращаешь внимание на умение общаться, разговаривать, коммуницировать и все, что с этим связано. Поэтому интуиция, конечно, присутствует.

Какие качества в девушках тебя привлекают, а какие сразу отталкивают?

Привлекает некая открытость и простота в общении без особых понтов. Внешний вид и манера, с которой говорит человек для меня это две составляющие одного целого, и это то, что меня может привлечь, собственно говоря.

Отталкивает меня в девушках момент, если в речи присутствуют предложения, которые не соотносятся с моими принципами жизненными, то практически на этом человеке я сразу ставлю крест. Также я не люблю заносчивость, неестественность, когда кто-то что-то из себя строит, достаточно быстро это понимаю, и это меня сразу отталкивает.

С кем из участников за первую неделю у тебя сложились дружеские отношения?

Так, за первую неделю проекта, ну практически со всеми парнями я был в хороших отношениях с самого начала. Много общаемся с Костей, находим общий язык с Фабьеном и Димой. Из девчонок за первую неделю начал общаться с Машей и Даной.

Проект "Влюбись, если сможешь" для тебя это шанс найти любовь или тебе важна победа и денежный приз?

Ни денежный приз, ни победа меня не привлекают. Мне гораздо интереснее реально попробовать влюбиться, показать стране, что любовь существует и самому себе, в том числе.

Вредные привычки могут стать критерием, которые определяют твои дальнейшие отношения или для тебя это неважно?

Смотря какие мы вредные привычки берем. Если человек употребляет запрещённые вещества, у нас ничего не будет. Если, предположим, девушка курит, то в целом ничего страшного.

Вредные привычки вредным привычкам рознь и, собственно говоря, я все-таки не являюсь тем человеком, который сильно запаривается по этому поводу. Если человек любит иногда выпить, то это нормально. Все, как говорится, хорошо в меру, но это явно не является тем самым главным критерием, по которым я выбираю свою партнёршу.

Какое заведение в Петербурге ты считаешь самым романтичным?

Ну, во-первых, это обязательно должно быть лето. Я летний человек , поэтому обожаю заливы, и все что с этим связано. Например, залив в Солнечном. Желательно, чтобы не было вокруг много людей на пляже. Так что заливы, закаты - это все, что я обожаю. Меня постоянно тянет к воде, морю.

Твой секрет, как быстро привлечь внимание того, кто понравился?

Нужно верить в себя, безусловно, не нужно ничего бояться. Уверенно знакомиться с девушкой, подойти и заговорить с ней. Необходимо делать это максимально воспитано, ненавязчиво и доброжелательно.

Если ты понимаешь, что человек не готов общаться, то не надо садиться ему на уши. Я считаю, что воспитанность, уверенность в себе и доброжелательность помогут, как минимум, спокойно поговорить с этим человеком, вполне возможно и познакомиться.

На что готов пойти ради настоящей любви?

Я готов делать все от меня зависящее, чтобы мой человек был счастлив. Люди разучились любить - это проблема. А ведь, на самом деле, нет ничего проще и прекраснее того, чтобы просто любить.

Фото: ТНТ