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Чиновники заплатят за мойку окон Смольного два миллиона рублей
Сегодня, 14:37
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lesjasap
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Чиновники заплатят за мойку окон Смольного два миллиона рублей

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Мойка остекления комплекса зданий Смольного обойдется городу почти в 2 миллиона рублей.

Смольный находится в поиске новых сотрудников. Нужны мойщики окон для целого комплекса зданий. Для поисков подрядчиков объявлен электронный аукцион. Работу оценивают в 1,8 миллионов рублей. Оплату произведут из бюджетных средств. Об этом сообщает издание Moika78.ru
 
Сообщается, что заказчиком выступает администрация губернатора санкт-Петербурга. Победитель будет объявлен 20 ноября, а сама работа начнется с 15 апреля. Выигравший тендер обязуется совершить мойку застекленной галереи и окон в Смольном к 31 октября 2018 года. 
 
Известно, что рабочий придется вытаскивать стекла из рам, чистить их, а затем заново устанавливать их весной и утеплять к осеннему времени года. Ежемесячно нанятые сотрудники будут протирать окна и подоконники четыре раза. Особым условием является наличие собственных средств сборно-разборной вышки и строительных лесов у подрядчика, чтобы он успевал закончить работу за шесть часов.
Теги: мойка окон , смольный , тендер
Категории: Новости СПб

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