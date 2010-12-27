Чиновники заплатят за мойку окон Смольного два миллиона рублей

Мойка остекления комплекса зданий Смольного обойдется городу почти в 2 миллиона рублей.

Смольный находится в поиске новых сотрудников. Нужны мойщики окон для целого комплекса зданий. Для поисков подрядчиков объявлен электронный аукцион. Работу оценивают в 1,8 миллионов рублей. Оплату произведут из бюджетных средств. Об этом сообщает издание Moika78.ru

Сообщается, что заказчиком выступает администрация губернатора санкт-Петербурга. Победитель будет объявлен 20 ноября, а сама работа начнется с 15 апреля. Выигравший тендер обязуется совершить мойку застекленной галереи и окон в Смольном к 31 октября 2018 года.

Известно, что рабочий придется вытаскивать стекла из рам, чистить их, а затем заново устанавливать их весной и утеплять к осеннему времени года. Ежемесячно нанятые сотрудники будут протирать окна и подоконники четыре раза. Особым условием является наличие собственных средств сборно-разборной вышки и строительных лесов у подрядчика, чтобы он успевал закончить работу за шесть часов.