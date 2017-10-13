Миссия выполнима: Рублевский пообещал очистить Петербург от снега к понедельнику

Комитет по благоустройству считает, что Петербург будет полностью очищен от снега к следующему понедельнику.

В Санкт-Петербурге продолжается масштабная борьба с аномальными осадками. Чиновники считают, что в ближайшее время город будет полностью очищен от снега.

Как пишет "Фонтанка", такое обещание журналистам дал глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Он собрал внеплановый брифинг вечером 7 февраля в одном из центральных районов Петербурга. Чиновник общался с медийщиками на фоне дворников и снегоуборочной техники.

По его словам, к понедельнику в Петербурге полностью ликвидируют последствия "снежной недели". Из города уже вывезли 1 млн кубических метров снега, эта работа не прекратится в ближайшие дни. Глава комитета подчеркнул, что еще 2-3 дня погода фактически не изменится. Но затем осадки сократятся, и результаты труда дворников и снегоуборочной техники станут особенно заметны.

Что касается ближайших планов, то в светло время суток дорожники стараются очищать ключевые улицы города, по ночам переключаются на небольшие дороги. Кроме того, за эту ночь Рублевский пообещал привести в порядок Дворцовую площадь и пространство перед Исаакиевским собором.