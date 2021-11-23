Петербурженка стала "Миссис Россия – 2022" в категории старше 40 лет

Финал национального конкурса прошел в Москве 1 августа.

Многодетная мать из Петербурга Юлия Семёнова стала обладательницей титула "Миссис Россия Классик – 2022", который присуждается в возрастной категории 40+. Об этом рассказали организаторы конкурса.

Теперь петербурженка представит Россию на конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Земной шар". Юлии Семёновой 41 год, у неё трое детей – 15, 12 и 4 лет. Она меценат, волонтер и дизайнер одежды.

Финал национального конкурса прошел в Москве 1 августа. Участие в конкурсе приняли 25 финалисток из разных регионов РФ в возрасте от 21 до 64 лет.

Ранее студентка из Петербурга стала "Мисс Россией".

Фото: ВКонтакте / Юлия Семенова