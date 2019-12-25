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Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям
Сегодня, 16:10
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Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям

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Он подчеркнул, что совместные усилия России и Казахстана дают положительные результаты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям. Об этом он рассказал на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым.

По словам глава правительства, Россия и Казахстан приняли действенные меры, которые направлены на защиту двустороннего взаимодействия от влияния санкций недружественных стран. Мишустин подчеркнул, что эти усилия дают положительные результаты.

Ранее Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях.

Фото: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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