Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям. Об этом он рассказал на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым.
По словам глава правительства, Россия и Казахстан приняли действенные меры, которые направлены на защиту двустороннего взаимодействия от влияния санкций недружественных стран. Мишустин подчеркнул, что эти усилия дают положительные результаты.
Ранее Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях.
Фото: Правительство России
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