Он подчеркнул, что совместные усилия России и Казахстана дают положительные результаты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям. Об этом он рассказал на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым.

По словам глава правительства, Россия и Казахстан приняли действенные меры, которые направлены на защиту двустороннего взаимодействия от влияния санкций недружественных стран. Мишустин подчеркнул, что эти усилия дают положительные результаты.

Ранее Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях.

Фото: Правительство России