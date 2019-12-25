Глава правительства РФ переговорил во видеосвязи с коллегами из СНГ.

Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом премьер-министр страны заявил во время видео-заседания глав правительств СНГ. Чиновник рассказал иностранным коллегам, что эпидемиологическая обстановка в РФ улучшается.

Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Это позволило ряду российских регионов снимать ограничения. Но такие шаги пока мы делаем очень осторожно Михаил Мишустин, премьер-министр России

Позитивные тенденции позволяют правительству снимать ранее введенные ограничения. По словам Мишустина, страна выходит из режима самоизоляции поэтапно, чтобы не допустить повторного роста числа инфицированных.

Минтруд подготовил особый порядок увольнений при пандемии.