Мишустин заявил, что проработкой климатических вопросов в странах ЕАЭС должна заниматься рабочая группа

Владимир Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатический данных и цифровых инициатив.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что вопросами климата в странах ЕАЭС должна заниматься специальная рабочая группа.

Он отметил, что необходимо объединить усилия стран союза на климатическом треке. Это необходимо, по его словам, чтобы защитить окружающую среду.

Сохранить природу для будущих поколений можно только сообща. Вместе мы сможем выработать эффективные решения в этом направлении, - отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатический данных и цифровых инициатив для того, чтобы был учет углеродного следа.

На заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС.

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