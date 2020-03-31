Он отметил, что налог затронет только те доходы, которые были получены в 2021 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый налог на вклады не коснётся зарплатных счетов. Об этом он рассказал на заседании правительства по экономическим вопросам 31 марта.

Мишустин отметил, что налог затронет только те доходы, которые были получены в 2021 году. Он начнёт действовать в 2022-м.

Сообщается, что первые 60 тысяч рублей процентного дохода от вклада не будут облагаться налогом. НДФЛ в 13% начнут взимать только с тех доходов, которые превышают эту сумму.

Премьер-министр добавил, что НДФЛ на доходы от вкладов и купонные доходы от облигаций не связан с текущей ситуацией в экономике страны. Эта мера нужна для стабилизации финансово-экономической системы России.

Ранее мы сообщали, что правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики.

Видео: government.ru