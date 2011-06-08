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Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют в качестве средства для расчетов
Сегодня, 14:03
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Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют в качестве средства для расчетов

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Глава кабмина РФ разделил позицию Центробанка.

Российское правительство, как и Банк России, выступает против признания криптовалюты в качестве платежного средства на территории государства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед представителями Государственной Думы. По мнению чиновника, данный вид оплаты следует серьезно проработать, а также профильные ведомствам заняться регулированием оборота криптовалют и учесть нюансы в отечественном законодательстве.

Криптоактивы, или цифровые финансовые активы, - это не простые инструменты, к ним нужно относиться достаточно аккуратно. Но, первое, - мы против признания криптовалюты средствами для расчета, или деньгами.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: платежи внутри России идут без перебоев.

Фото: Правительство России

Теги: криптовалюта, михаил мишустин, отчет правительства, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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