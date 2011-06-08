Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют в качестве средства для расчетов

Глава кабмина РФ разделил позицию Центробанка.

Российское правительство, как и Банк России, выступает против признания криптовалюты в качестве платежного средства на территории государства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед представителями Государственной Думы. По мнению чиновника, данный вид оплаты следует серьезно проработать, а также профильные ведомствам заняться регулированием оборота криптовалют и учесть нюансы в отечественном законодательстве.

Криптоактивы, или цифровые финансовые активы, - это не простые инструменты, к ним нужно относиться достаточно аккуратно. Но, первое, - мы против признания криптовалюты средствами для расчета, или деньгами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: платежи внутри России идут без перебоев.

Фото: Правительство России