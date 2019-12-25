Мишустин заявил, что Россия не будет закрываться от мира

Глава кабмина РФ рассказал о важности принятия экономических решений.

Россия не будет закрываться от мира, поскольку обеспечение национальных интересов государства и независимость означает не самоизоляцию, а безопасность. Такое мнение председатель российского правительства Михаил Мишустин высказал на пленарном заседании Московского финансового форума. Он рассказал участника мероприятия о работе властей над поддержанием экономической стабильности в условиях санкций.

Трансформация финансово-экономических процессов - перестроение торговых цепочек, пересмотр подходов к резервным валютам, фрагментация платежных систем - не исключает того, что сильно изменится сам мир и его устройство. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что российское правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны таким образом, чтобы она отвечала потребностям населения и бизнеса при любых обстоятельствах. При этом в мире сейчас выходят на первый план не экономические, а политические решения.

Мишустин: бизнес РФ вопреки ожиданиям авторов санкций продолжил реализацию инвестпрограмм.

Фото и видео: Московский финансовый форум

