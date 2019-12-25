Мишустин заявил, что Россия не будет закрываться от мира

Россия не будет закрываться от мира, поскольку обеспечение национальных интересов государства и независимость означает не самоизоляцию, а безопасность. Такое мнение председатель российского правительства Михаил Мишустин высказал на пленарном заседании Московского финансового форума. Он рассказал участника мероприятия о работе властей над поддержанием экономической стабильности в условиях санкций.
Трансформация финансово-экономических процессов - перестроение торговых цепочек, пересмотр подходов к резервным валютам, фрагментация платежных систем - не исключает того, что сильно изменится сам мир и его устройство.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник добавил, что российское правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны таким образом, чтобы она отвечала потребностям населения и бизнеса при любых обстоятельствах. При этом в мире сейчас выходят на первый план не экономические, а политические решения.
Мишустин: бизнес РФ вопреки ожиданиям авторов санкций продолжил реализацию инвестпрограмм.
Фото и видео: Московский финансовый форум
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