Мишустин: бизнес РФ вопреки ожиданиям авторов санкций продолжил реализацию инвестпрограмм

Глава кабмина РФ рассказал о росте вложений в инвестпроекты.

Российский бизнес отреагировал на западные санкции не так, как ожидали их авторы. Соответствующее заявление председатель правительства РФ МИхаил Мишустин сделал в рамках выступления на пленарном заседании Московского финансового форума. Он уточнил, что отечественные предприниматели продолжили заниматься и развивать инвестиционные программы в тех областях, в которых это возможно.

Бизнес отреагировал не так, как задумывали авторы санкций. В основном предприниматели не останавливали, а наоборот, стремились продолжить инвестпрограммы там, где это возможно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров подчеркнул, что вопреки первоначальным опасениям властей РФ, инвестиции выросли. Во втором квартале 2022 года финансовые вложения в основной капитал организаций в реальном выражении увеличился на 4%. По словам чиновника, наибольший вклад заметен в сфере обработки, так как это экспортно ориентированная промышленность.

Мишустин призвал ускорить цифровизацию финансового сектора.

Фото и видео: Московский финансовый форум