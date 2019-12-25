Всего на выплаты медикам при пандемии потратят 5 миллиардов и 22 миллиона рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил ещё миллиард рублей медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, в середине апреля медицинским работникам выделили 3,9 миллиарда рублей за работу в "красной коронавирусной зоне" и за дополнительную рабочую нагрузку.

Таким образом, сумма на дополнительные выплаты медикам во время пандемии коронавируса составит 5 миллиардов и 22 миллиона рублей.

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