Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

Документ об увольнении Лукашевич опубликован на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которая проходит по делу о хищении 50 миллионов рублей.

Тверской суд до 16 августа арестовал Лукашевич и ее предполагаемого соучастника - экс-главу департамента ведомства Михаила Попова.

Документ об увольнении Лукашевич опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее мы писали, что правительство выделит шести регионам 3,5 миллиарда рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом рассказал премьер-министр министр России Михаил Мишустин. По его словам, 3,5 миллиарда будут выделены регионам в течение трёх лет. При этом первый миллиард субъекты получат до конца 2020 года.