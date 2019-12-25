Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

Первый миллиард субъекты получат до конца 2020 года.

Правительство выделит шести регионам 3,5 миллиарда рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом рассказал премьер-министр министр России Михаил Мишустин.

Мы продолжаем работу по ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна". Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, 3,5 миллиарда будут выделены регионам в течение трёх лет. При этом первый миллиард субъекты получат до конца 2020 года.

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