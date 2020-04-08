Мишустин утвердил соглашение МВД и мэрии Москвы по протоколам за нарушения самоизоляции

В остальных регионах полицейские составляют протоколы по статье 6.3 КоАП.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и мэрии Москвы по протоколам за нарушения режима самоизоляции. Его составили 4 апреля.

Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.

Согласно данному документу, МВД передана часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в городе. За нарушение положен штраф в четыре тысячи рублей, за повторное — пять.

В остальных регионах полицейские составляют протоколы по статье 6.3 КоАП. По ней штраф может быть от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцев оштрафуют за нарушение комендантского часа.

Видео: Youtube/Московская городская Дума