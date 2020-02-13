Мишустин: ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8%

Система может быть рефинансирована.

Михаил Мишустин заявил о том, что в России должны опуститься ставки по ипотеке. Государство добивается показателей, которые приведут к ставке ниже 8%. Пока же они остаются очень высокими по стране. Об этом заявили "РИА Новости".

Первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину поручили проанализировать ситуацию. Чиновники обсуждают возможность рефинансирования системы ипотечных кредитов. Это коснется тех, кто взял ипотеку под высокий процент.

Также правительство намерено снижать стоимость строительства.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Ленобласти смогут взять "сельскую ипотеку" под 3%.