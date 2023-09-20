По его словам, за прошлый год спрос увеличился более чем в 10 раз.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о высоком спросе на российские технологии. Об этом он заявил в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.

По его словам, спрос на отечественные технологии набирает обороны. Глава правительства отметил, что за прошлый год спрос увеличился более чем в 10 раз. Объем реализации собственных решений и услуг превысил 2 трлн рублей. Мишустин подчеркнул, что на пути цифровой трансформации России необходимо внедрять современные собственные платформенные решения.

Ранее Мишустин заявил, что городскую среду новых регионов надо быстро привести к стандартам РФ.

Видео: Правительство России