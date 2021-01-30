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Мишустин: россияне будут получать сообщения о праве на компенсацию по уходу за близкими

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Информация о праве будет появляться на портале Госуслуг или на почте.

Россияне будут получать сообщения о праве на компенсацию по уходу за близкими. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Решение правительства касается родственников тех пенсионеров, которые уже отметили свое 80-летие, а также родителей детей-инвалидов. Они будут получать лично информацию о появлении права на компенсационные выплаты по уходу за близкими. Эта информация появится на портале Госуслуг или на почте.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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