Мишустин: россияне будут получать сообщения о праве на компенсацию по уходу за близкими

Информация о праве будет появляться на портале Госуслуг или на почте.

Россияне будут получать сообщения о праве на компенсацию по уходу за близкими. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Решение правительства касается родственников тех пенсионеров, которые уже отметили свое 80-летие, а также родителей детей-инвалидов. Они будут получать лично информацию о появлении права на компенсационные выплаты по уходу за близкими. Эта информация появится на портале Госуслуг или на почте.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов.

Видео: Правительство России