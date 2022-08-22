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Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов

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Она рассчитана на четыре года.

Правительство России утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная концепция была разработана по поручению президента страны Владимира Путина. Она рассчитана на четыре года. Главной задачей этой концепции является создание эффективной системы поддержки граждан с особыми потребностями. Мишустин уточнил, что их около 11,5 млн по всей встране.

Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации, по единым стандартам во всех регионах страны.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит около 100 млрд рублей на строительство и реконструкцию соцобъектов и дорог.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, реабилитация инвалидов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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