Правительство утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов

Она рассчитана на четыре года.

Правительство России утвердило план мероприятий по реабилитации инвалидов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная концепция была разработана по поручению президента страны Владимира Путина. Она рассчитана на четыре года. Главной задачей этой концепции является создание эффективной системы поддержки граждан с особыми потребностями. Мишустин уточнил, что их около 11,5 млн по всей встране.

Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации, по единым стандартам во всех регионах страны. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит около 100 млрд рублей на строительство и реконструкцию соцобъектов и дорог.

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