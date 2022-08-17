Кабмин выделит около 100 млрд рублей на строительство и реконструкцию соцобъектов и дорог

Михаил Мишустин рассказал о том, на какие задачи уйдут бюджетные средства.

Российское правительство выделит около 100 миллиардов рублей на строительство, и реконструкцию и капитальный ремонт социальных объектов и транспортных дорог. Соответствующее заявление в рамках заседания кабинета министров сделал Михаил Мишустин.

Сегодня мы также рассмотрим вопрос о выделении дополнительно около 100 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт целого ряда важных объектов. (...) Все эти ресурсы необходимы, чтобы в срок завершить запланированные работы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что ранее поручение кабинету министров России дал президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета. Председатель правительства РФ напомнил, что бюджетное финансирование позволит властям реализовать по всей стране дорожные и инфраструктурные проекты, а также создать новые, современные медицинские, культурные и образовательные учреждения.

На разработку отечественного оборудования для сжижения газа будет выделен 1 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России