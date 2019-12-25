Мишустин: проект бюджета РФ на трехлетку внесут в Госдуму в установленные сроки

Глава кабмина РФ рассказал о задачах государственного бюджета на 2022-2024 года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что проект федерального бюджета на трехлетку (за период в 2022-2024 года) внесут в Государственную Думу в установленные сроки. Об этом руководитель кабинета министров сообщил на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума.

На финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Вчера прошло заседание бюджетной комиссии, где был одобрен прогноз социально-экономического развития и характеристики основного документа. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что государственный бюджет позволит обеспечить финансирование основных приоритетных экономических направлений, реализацию социальных программ, поддержит бизнес-индустрию и регионы, поможет достижению национальных целей развития РФ.

Мишустин: доходы на единовременные выплаты получены благодаря восстановлению экономики.