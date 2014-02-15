Мишустин призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим от пожаров на Дальнем Востоке

Главой комиссии по ликвидации ЧС назначен вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ход ликвидации последствий природных пожаров на Дальнем Востоке и оперативно помогать пострадавшим. Об этом было сказано в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий ЧС в ДФО.

Главой комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации назначен вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки, в таких ситуациях главное оперативность принимаемых решений, речь идет о жизни людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Главной задачей комиссии является координация усилий структур, которые задействованы в работе по устранению последствий ЧС. По словам Мишустина, данные меры помогут в сжатые сроки принимать необходимые решения и оказывать помощь пострадавшему населению Дальнего Востока.

Ранее Мишустин допустил введение на Курилах режима свободной таможенной территории.

Видео: YouTube / Россия 24