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Мишустин призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим от пожаров на Дальнем Востоке

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Главой комиссии по ликвидации ЧС назначен вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ход ликвидации последствий природных пожаров на Дальнем Востоке и оперативно помогать пострадавшим. Об этом было сказано в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий ЧС в ДФО.

Главой комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации назначен вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки, в таких ситуациях главное оперативность принимаемых решений, речь идет о жизни людей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Главной задачей комиссии является координация усилий структур, которые задействованы в работе по устранению последствий ЧС. По словам Мишустина, данные меры помогут в сжатые сроки принимать необходимые решения и оказывать помощь пострадавшему населению Дальнего Востока.

Ранее Мишустин допустил введение на Курилах режима свободной таможенной территории.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: дальний восток, ликвидация xc, пожары
Категории: Новости России, Лента новостей,

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