Мишустин призвал мобилизовать все силы для помощи пострадавшим от пожаров на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов лично контролировать ход ликвидации последствий природных пожаров на Дальнем Востоке и оперативно помогать пострадавшим. Об этом было сказано в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий ЧС в ДФО.
Главой комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации назначен вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
Сделать предстоит многое и в максимально сжатые сроки, в таких ситуациях главное оперативность принимаемых решений, речь идет о жизни людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Главной задачей комиссии является координация усилий структур, которые задействованы в работе по устранению последствий ЧС. По словам Мишустина, данные меры помогут в сжатые сроки принимать необходимые решения и оказывать помощь пострадавшему населению Дальнего Востока.
Ранее Мишустин допустил введение на Курилах режима свободной таможенной территории.
Видео: YouTube / Россия 24
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